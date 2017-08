Bökkers is voor Overijssel wat Normaal was voor de Achterhoek

Onenigheid in Overijssel. Of misschien moet je zeggen: önenigheid in Överijssel. Inzet is de o met umlaut in Stöppelhaene, het zomerfeest dat vanaf woensdag wordt gevierd in Raalte.



Paul Wittenhorst, voorzitter van het feestcomité, meent zeker te weten dat die ö gewoon een Hollandse o blijft in het Overijsselse dialect.