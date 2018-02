Boetes voor illegale verhuur in Amsterdam meer dan verdubbeld, vooral dankzij extra handhaving

Positief is volgens Ivens ook dat er veel minder huizen zijn gesloten. 'Dat gebeurde in het verleden vooral bij pandjesbazen die verschillende etages tegelijk verhuurden. Dan was er sprake van een illegaal hotel en konden we sluiten. Maar zulk soort vastgoedjongens zijn inmiddels verder getrokken met hun geld.' Het gros van de overtredingen die de gemeente nu oplegt betreft volgens de wethouder particulieren die hun huis te lang verhuren. 'Bijvoorbeeld mensen die gaan samenwonen of verhuizen en hun oude appartement aan toeristen verhuren.'



Inmiddels heeft de gemeente ook al 'enkele' boetes opgelegd aan Amsterdammers die de meldplicht negeren die sinds oktober in de stad van kracht is. Elke keer dat iemand zijn huis verhuurt moet hij dat melden in een speciaal register van de gemeente. Hoewel de boete op niet-melden 6 duizend euro bedraagt (en 20,5 duizend euro wanneer het ook nog een illegale verhuring betreft) doen veel Amsterdammers het nog steeds niet, vermoedt de gemeente. Want terwijl er bijna 19 duizend adressen bij Airbnb geregistreerd staan, kreeg de gemeente slechts 7743 meldingen binnen.



Maar de controleurs van de gemeente verwachten dat het aantal melding nu snel zal oplopen. 'Sinds begin dit jaar zijn we de meldplicht actief aan het handhaven en met zulke hoge boetes is iedereen snel gewaarschuwd.'