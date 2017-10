Boeren zorgen steeds beter voor dieren: aantal boeren dat keurmerk Beter Leven plakt verdubbeld

Samen houden deze boeren 31 miljoen dieren. Ten opzichte van de gehele vleesindustrie is dat een bescheiden aantal: jaarlijks 'produceert' de Nederlandse veehouderij 450 miljoen dieren.



Dat het aandeel boeren dat zijn dieren een beter leven gunt zo klein is, ligt niet aan de Nederlandse consument. In de supermarkt beloont hij of zij de boer die rekening houdt met dierenwelzijn steeds meer. Dit jaar zullen Nederlanders 1,4 miljard euro uitgeven aan vlees en vleeswaren met minimaal één ster op de verpakking, volgens onderzoeksbureau IRI. Dat is de helft meer dan vorig jaar. Toen gaven Nederlanders 907 miljoen euro uit aan vlees met het Beter-Levenkeurmerk.



De belangrijkste oorzaak dat het overgrote deel van de dieren in Nederland nog altijd in slechte omstandigheden leeft is de wereldmarkt, zegt Niels Dorland van de Dierenbescherming, waarvan het Beter-Levenkeurmerk is. 'Driekwart van de in Nederland gehouden dieren vertrekt naar het buitenland.' Nederlandse boeren concurreren met boeren in Azië of Brazilië, waar de kostprijs veel lager ligt.