BMW en Daimler gaan investeren in Europese markt voor deelauto's

Struikelblok

BMW zou zijn parkeer- en laaddiensten bij de nieuwe onderneming onderbrengen. Het resterende struikelblok is de waarde die Car2Go zou vertegenwoordigen. DriveNow van BMW heeft een miljoen geregistreerde gebruikers en is in dertien Europese steden actief. Car2Go heeft 2,8 miljoen gebruikers en is actief in 26 steden in Europa, China en de Verenigde Staten. Daimler noch BMW willen de gesprekken bevestigen. 'We reageren niet op speculatie', aldus een woordvoerder van BMW.



Deeldiensten als Uber, Car2Go en DriveNow beslaan nu eenderde van de taximarkt en kunnen groeien tot een omzet van 230 miljard euro in 2030, als zelfstandig rijdende auto's gemeengoed zijn, aldus een recente studie van Goldman Sachs. Vorig jaar is onder meer Hyundai ook een vergelijkbare dienst begonnen in Amsterdam. De concurrentie blijkt echter fel: Citroën staakte vorig jaar zijn activiteiten.



BMW en Daimler werken daarnaast, net als veel andere grote autofabrikanten, aan zelfrijdende, autonoom opererende auto's. Google heeft inmiddels zulke auto's rondrijden door Amerikaanse steden zonder reservebestuurder. General Motors volgt binnenkort.