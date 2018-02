Blijven persen in bus 12: sneltram naar Utrechtse Uithof loopt anderhalf jaar vertraging op

'Ik ga nóóit meer met bus 12.' Het klinkt wanhopiger dan ze het bedoelt, maar Alies van der Padt (19) is de absurde drukte in haar ochtendbus goed zat. Drie ochtenden per week reist de pabo-studente naar de Uithof, het hogeschool- en universiteitscentrum van Utrecht. Iedere keer is het vechten voor een plek in de bus. Ellebogenwerk is bij de bushalte op Utrecht Centraal niet alleen toegestaan, het is noodzakelijk. Zonder strijd gaat de bus zo aan je neus voorbij.



Per harmonicabus vervoert buslijn 12 iedere dag tienduizenden studenten van en naar de Uithof. Is de bushalte op het station al een menselijke mierenhoop, in de bus zelf is het pas echt zweten. Aan het aantal bussen van vervoerder U-OV ligt het niet: bij Utrecht Centraal rijden ze af en aan. De lijn tussen het treinstation en de Uithof is nu eenmaal de drukste busverbinding van Nederland.