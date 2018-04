Blauwe plekken, diefstal - hoe dringen we het ouderenmisbruik in verpleeghuizen terug?

Transparant zijn

'Zo'n incident mag niet gebeuren, maar het komt helaas wel af en toe voor, daar moet de zorg transparant over zijn', zegt Van Herk. 'Maar ik begrijp niet hoe op basis van dit ene geval dat nog in onderzoek is het beeld wordt geschapen dat ouderenmishandeling op deze locatie structureel is.'



De Leeuwenhoek figureert vanaf deze week in een tv-serie van columnist Hugo Borst en theatermaker Adelheid Roosen. Van mishandelingen hebben de makers niets gezien. Maar in de serie komen wel andere knelpunten aan bod, zegt Van Herk. 'Ook hier wordt weleens gestolen. De druk op het personeel is hoog, de bezetting is soms krap. En de vraag wordt gesteld of het eten lekker genoeg is.'



De kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen leidt al geruime tijd tot verhitte debatten en er komt nu extra geld voor beschikbaar. In 2016 publiceerde de inspectie voor de gezondheidszorg een zogenoemde 'zwarte lijst' van instellingen die de zorg niet op orde hadden. Daar was bijvoorbeeld niet genoeg controle op de veilige verstrekking van medicijnen of was er te weinig voldoende geschoold personeel.