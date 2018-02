Bijtende gasadviezen stellen minister voor haast onmogelijke opgave - wat kan Wiebes nog?

2. Bijmengen: dure mosterd na de maaltijd

De mogelijkheid bestaat om het importgas met stikstof bij te mengen tot Groningse kwaliteit. Dat gebeurt al op grote schaal: zo'n 33 tot 36 miljard kuub per jaar. Een extra stikstoffabriek voor 5 tot 7 miljard kuub leek in 2015 gebouwd te gaan worden. Hadden we dat toen maar gedaan, zal Wiebes deze week hebben gedacht. Zijn voorganger Kamp achtte het in 2016 niet meer nodig.



Nu is het bouwen van zo'n installatie eigenlijk dure mosterd na de maaltijd. De fabriek kost 500 miljoen euro en zal pas in 2022 klaar zijn. Terwijl de verwachting juist is dat er in Nederland en het buitenland steeds minder Gronings gas nodig is. In 2030 hebben we waarschijnlijk helemaal geen Gronings gas meer nodig.