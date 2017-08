Bij Bolsward wandelen we niet meer, we lopen

In Witmarsum, bij de koepelkerk, komt het gesprek vanzelf op Jacobus Craandijk, de wandelende dominee. Ik ben nog altijd in het gezelschap van Flip van Doorn, die een boek schreef over zijn oudoom, De eerste wandelaar. In Witmarsum was Menno Simons pastoor, tot hij in 1535 afstand nam van de Rooms-Katholieke Kerk en voorman werd van de Doopsgezinden. Vanuit de hele wereld komen nog altijd Doopsgezinden en Mennonieten naar Witmarsum. Jacobus Craandijk was in zijn tijd, vanaf 1861, doopsgezinde dominee in Rotterdam, en later in Haarlem.