Betrouwbaarheid Rutte staat weer op het spel: hoeveel klappen kan de premier aan?

Reacties uit de Kamer

Geen motie van wantrouwen, maar toch weinig vertrouwen Voor het grootste deel van de oppositie was het woensdagavond helder: premier Rutte heeft zijn geloofwaardigheid verloren. Toch was het officiële oordeel van de partijen aan het einde van de avond een stuk milder dan verwacht: ze kwamen met een motie van afkeuring. Een motie die niet de premier, maar enkel zijn handelen veroordeelt.



Volgens Bert van den Braak, onderzoeker bij het Parlementair Documentatiecentrum, was een motie van wantrouwen beter op z’n plaats geweest. Dat is de zwaarste motie die de oppositie kan inzetten. Het vertrouwen wordt er formeel mee opgezegd. Een bewindspersoon of het kabinet is bij een meerderheid verplicht consequenties aan de uitslag te verbinden. Bij een motie van afkeuring kan het kabinet een eigen afweging maken.



Waarom vertaalde het debat zich niet in een motie van wantrouwen? Binnen de oppositie was geen overeenstemming, viel donderdag te horen. Niet alle fracties wilden naar het zwaarste middel grijpen. Dat leidde wel tot het merkwaardige tafereel dat PvdA-leider Asscher, PVV-leider Wilders en SP-leider Marijnissen na het tekenen van de motie van wantrouwen alsnog zeiden dat ze geen vertrouwen meer hebben in de premier.



Toch had volgens Van den Braak de afkeuring van de oppositie door de bewoording dezelfde waarde als wantrouwen. ‘Als de motie was aangenomen, dan had Rutte er zeker consequenties aan verbonden.’

Wilders heeft de omgekeerde verkleedpartij ondergaan. Hij noemde Rutte woensdag 'een gladde aal' en 'leugenaar'. Tijdens zijn bestaan als gedoger zei de PVV-leider nog bewonderend: 'De minister-president doet het uitstekend.' Wie is er veranderd: Rutte of Wilders?



En dan Lodewijk Asscher. Die sprak ook na de Teevenaffaire nog over Ruttes 'enorme liefde voor Nederland'. 'We delen een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de publieke zaak.' Inmiddels denkt Asscher dat Rutte samen met de multinationals in staat is tot 'een samenzwering tegen de Nederlanders'. 'Het vertrouwen is weg', luidde zijn conclusie woensdag.



SP-leider Lilianne Marijnissen sloot zich daarbij aan. Ze zal ook weten hoe het haar voorganger is vergaan. Emile Roemer trok wel de ultieme conclusie uit zijn fundamentele kritiek op Rutte: hij wilde niet meer met hem samenwerken. Het pakte niet goed uit. Toen de SP'er tijdens de formatie een kabinet zonder VVD voorstelde, werd hij door de andere partijen weggelachen. Zo diep zat de afkeer van Rutte nu ook weer niet. De kiezer had hem tenslotte weer de grootste gemaakt, net als in 2010 en 2012.



In het linkse kamp is nu al weer het eerste scheurtje te zien. Jesse Klaver was in de Kamer, op Facebook en in de talkshows hard voor de premier, maar GroenLinks wilde uiteindelijk alleen een motie van afkeuring steunen. Een motie van wantrouwen zou te drastisch zijn. Klaver houdt zo de optie open dat hij straks toch weer zaken doet met de premier, bijvoorbeeld over het klimaatbeleid.



Rutte voorspelde donderdag na de ministerraad al dat er toch nog ruimte is om samen te werken met een deel van de oppositie. 'Zo zit Nederland in elkaar.'