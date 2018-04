Besef dit, zegt chef recherche: als je drugs gebruikt, houd je crimineel circuit in stand

Paulissen heeft cijfers van een onderzoek naar drugsgebruik op het Decibelfestival vorig jaar augustus in Hilvarenbeek. De recherche heeft toen het rioolwater van het festivalterrein opgevangen en laten onderzoeken. Alleen al voor het hoofdterrein, de wildplassers niet meegerekend, gold dat ruim vier kilo aan amfetamine, methamfetamine, cocaïne en xtc in het afvalwater werd gevonden. Paulissen: 'Dan heb je het ten minste over meer dan twaalfduizend pillen en ettelijke lijntjes coke.' Het hardrockfestival afficheert zich nadrukkelijk als zero tolerance; het gebruik van soft- noch harddrugs wordt geaccepteerd.



Paulissen wil niet wegduiken voor noodzakelijke verbeteringen bij politie en recherche. Die lossen het probleem alleen niet op, meent hij. Hij zegt een uur te kunnen vullen met concrete aanleidingen die een beroep op een andere morele houding noodzakelijk maken. Zo worden de havens van Antwerpen en Rotterdam overspoeld door cocaïne uit Zuid-Amerika. Toen hij in 2010 begon als chef van de landelijke recherche waren vangsten van honderd of tweehonderd kilo indrukwekkend. Het afgelopen jaar heeft de politie vijftigduizend kilo cocaïne onderschept.



Volgens het Jellinek-instituut heeft cocaïne een straatwaarde tussen de 40 en 70 euro per gram. De onderschepte vijftigduizend kilo had 2 tot 3,5 miljard euro moeten opbrengen. Paulissen beaamt dat wat de politie in de havens in beslag neemt een klein deel moet zijn van de totale aanvoer. 'Als wij de markt zouden afromen, zou je de prijs zien stijgen. Dat is niet het geval.'