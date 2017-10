Belastingparadijs in de polder: Amerikaanse multinationals zijn dol op Nederland

Amerikaans onderzoek

Uit het Amerikaanse onderzoek blijkt dat de 500 grootste Amerikaanse bedrijven gezamenlijk 43 procent van hun buitenlandse inkomsten in slechts vijf kleine landen aangaven voor belastingheffing: Bermuda, Ierland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. In deze landen is echter slechts 4 procent van de buitenlandse werknemers actief. Ook slaat in die landen slechts 7 procent van hun buitenlandse investeringen neer. Slechts 14 procent van de bedrijfswinsten werd gerapporteerd in Australië, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland en Mexico. Daar zijn de belastingen hoger, maar is wel 40 procent van hun buitenlandse werknemers actief.



De vijfhonderd bedrijven hebben gezamenlijk 2,2 biljoen euro winst geparkeerd in belastingparadijzen. Apple, Pfizer, Microsoft en General Electric nemen daarvan een kwart voor hun rekening.



President Trump heeft onlangs aangekondigd dat hij bedrijven wil overhalen dat geld naar de VS te halen en daar te investeren, onder meer door ruime halvering van de winstbelasting.