Belastingdienst worstelt met creatieve foefjes allerrijksten

Uniforme beleidslijn

Het rijkenteam voert een charmeoffensief onder de adviseurs van de zeer vermogende Nederlanders

De Belastingdienst noemt advieskosten over bedrijfsopvolging echter een 'ruim begrip: niet helemaal duidelijk is welke kosten daaronder vallen'. De Belastingdienst studeert daarom op een nieuwe, uniforme beleidslijn. Hetzelfde geldt voor de kosten voor de beveiliging van de ondernemer, zijn huis en gezinsleden. Ook die trekken multimiljonairs vaak als 'bedrijfskosten' af van de winstbelasting. Sommige belastinginspecteurs vinden dat dit deels niet-aftrekbare privékosten zijn.



Een ander hoofdpijndossier voor de ZVP-afdeling is het gesjoemel met superjachten. Als een gefortuneerde ondernemer zo'n pleziervaartuig bezit, dan zit dat schip eigenlijk altijd in een 'fiscale verpakking', ziet het rijkenteam. Oftewel: het is zogenaamd een boot voor zakelijke doeleinden. 'Dan hebben we het over zulke grote jachten dat ze vrijwel nergens in Nederland kunnen varen.' Zo wordt het schip nogal eens geregistreerd als charterbedrijf, waardoor de multimiljonair een btw-korting van soms miljoenen euro's kan opstrijken. In werkelijkheid wordt het schip dan helemaal niet verhuurd, alleen aan de eigenaar zelf.