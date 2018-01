Belastingdienst mag inkomensgegevens blijven delen met woningcorporaties

In strijd met privacy

De Woonbond wilde met de rechtszaak de inkomensafhankelijke huurverhoging vanaf de invoering in 2013 terugdraaien. In totaal was met die terugdraaiing volgens een schatting van de Woonbond een bedrag van 365 miljoen euro gemoeid. De bond van huurders vond het delen van inkomensgegevens in strijd met de privacy.



In eerste instantie kreeg de Woonbond gelijk. De Raad van State oordeelde in 2016 dat het verstrekken van inkomensgegevens in strijd was met bestaande privacywetgeving. Naar aanleiding van die uitspraak heeft het kabinet de wetgeving aangepast, zodat de Belastingdienst nu alsnog verplicht is inkomensverklaringen af te geven aan verhuurders van sociale huurwoningen. Directeur Ronald Paping van de Woonbond laat weten het oordeel 'teleurstellend' te vinden.