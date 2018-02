Baudets aangifte tegen Ollongren is kansloos, zegt dé expert op terrein van smaad en laster

Het feit dat Baudet geen afstand nam van de uitspraak leidde er vrijdagmiddag ook toe dat D66, GroenLinks en de PvdA in Amsterdam niet meer willen samenwerken met FvD na de verkiezingen. Yernaz Ramautarsing is in Amsterdam de nummer twee op de lijst van Forum bij de gemeenteraadsverkiezingen.



Volgens Ollogren wil het populisme sommige Nederlanders anders behandelen dan anderen. 'En daarmee bedreigt het de kernwaarden van Nederland', zei ze vrijdagavond in Nijmegen. Ze hield haar lezing over Artikel 1 van de Grondwet.



Het is niet de eerste politieke rechtszaak van Baudet. In 2016 spande Forum voor Democratie als denktank een zaak aan tegen de Staat der Nederlanden omdat het kabinet lang treuzelde met het gevolg geven aan het 'Oekraïne-referendum'. In dat referendum ging het om de vraag of Nederland het associatieverdrag van de EU met Oekraïne moest ratificeren. De uitslag was negatief. Vorig jaar wees de rechter de claim van Forum af. Het is niet aan de rechter maar aan het parlement om te oordelen of sneller gevolg moet worden gegeven aan de uitslag van een referendum, aldus de rechter.