Baudet rekent af met interne heibel en vermeend racisme: 'Wij willen een partij zijn die acceptabel is voor het politieke midden'

Lariekoek

Als advocaat heeft Hiddema 'alle kleuren' verdedigd. © ANP Wij maken geen onderscheid in kleur Theo Hiddema

En wie de 'lariekoek' gelooft die de drie geroyeerde leden vrijdag in een interview in NRC Handelsblad verkondigden, kan bij persvoorlichter Jeroen de Vries een uitdraai krijgen waarin alle onjuistheden worden weerlegd. 'Applaus voor Jeroen, strijder tegen nepnieuws!' De partij kon niet anders dan de stokebranden het lidmaatschap ontnemen, concludeert Baudet. En daarmee is de kous af, zegt hij tegen de leden. 'We gaan er vanaf dit moment niet meer op in.



Liever richt hij zich op de 'gecontroleerde uitbouw' van de partij in de provincies. Tien mannen nemen om hem heen plaats op het podium, het zijn de regiocoördinatoren die de uitbreiding in gecontroleerde banen gaan leiden. Dit zijn mannen die tegen een stootje kunnen en die niet 'bij het minste of geringste naar de pers stappen'. Met hun hulp wordt het Forum volgend jaar zo groot in de Provinciale Staten en, getrapt, in de Eerste Kamer dat de coalitie daar haar meerderheid verliest. 'Over een jaar zijn wij de facto regeringspartner. Dan hebben ze ons nodig.



Vandaag dient ook om af te rekenen met die andere discussie: over de vraag of in het Forum voor Democratie racistische ideeën leven. Het Amsterdamse kandidaat-raadslid Yernaz Ramautarsing zei in 2016 tegen Brandpunt: 'Er is een verschil in IQ tussen volkeren. Dat is wetenschappelijk bewezen.' Kamerlid Hiddema viel hem bij in De Telegraaf. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken stelde dat het Forum IQ en ras aan elkaar koppelde en noemde de partij een bedreiging voor de democratie.



'Flauwekul!', zegt Baudet tegen zijn leden. Het zijn zaken die worden opgeklopt door politieke tegenstanders en de pers. 'Media gaan daar bizar in mee.' Advocaat Hiddema valt hem bij: 'Wij maken geen onderscheid in kleur.' Hij kan zich dergelijke vooroordelen helemaal niet permitteren: als advocaat heeft hij 'alle kleuren' verdedigd. 'Gelul, bullshit, geloof het niet! U kunt gerust naar huis gaan en tegen de buren zeggen: ik ben lid van een fatsoenlijke partij.' Baudet: 'Wij willen absoluut een partij zijn die acceptabel is voor het politieke midden.' En verder geldt ook hier: 'We gaan er niet meer op in.



Tussen de borrelende sympathisanten legt penningmeester Otten graag nog eens uit waarom die paar critici weg moesten. In dit stadium was het onmogelijk om iedereen de zin te geven, het zou een Poolse landdag worden en het einde van de partij betekenen. Het Forum wil een 'speedboot' zijn. Telkens wordt hij aangeschoten door leden. Goed gedaan, zeggen ze, en geven hem een schouderklop.