Basisonderwijs en minister Slob oneens over voorwaarden salarisverhoging

Het kabinet stelde in het regeerakkoord 270 miljoen euro beschikbaar om de salarissen van basisschoolleerkrachten te kunnen verhogen. Er was wel een voorwaarde: het geld zou alleen vrijkomen als de sector 'de bovenwettelijke regelingen normaliseert'. Het kabinet wil dat de extra uitkering voor leerkrachten die in de WW terechtkomen wordt aangepast.



Werkgevers en vakbonden zijn het daar niet mee eens. Jarenlang waren de lerarensalarissen bevroren, zo klinkt het verwijt, en nu komt er pas meer geld als tegelijkertijd wordt ingeleverd op de arbeidsvoorwaarden. Robert Sikkes van de Algemene Onderwijsbond (AOb) noemt het bovendien 'opmerkelijk' dat het kabinet dergelijke eisen stelt. 'Hier gaat het kabinet niet over. De cao-onderhandelingen zijn aan de cao-partijen.' Een woordvoerder van de PO-raad vindt de eisen van het kabinet 'opmerkelijk' en 'ongebruikelijk'.



Momenteel krijgen werkloze leerkrachten boven op de wettelijke WW-uitkering van maximaal twee jaar nog een aantal maanden een deel van hun vroegere loon doorbetaald. Hoe lang die bovenwettelijke uitkering duurt, is afhankelijk van de leeftijd van de leraren en het aantal jaar dat ze voor de klas hebben gestaan. Een 55-jarige leraar die 33 jaar gewerkt heeft krijgt bij werkloosheid nog vijfenhalf jaar lang circa twee derde van zijn laatste loon doorbetaald, becijferde Trouw maandag.



Zulke arbeidsvoorwaarden in de publieke en semi-publieke sector wijken te veel af van de arbeidsvoorwaarden op de markt, vindt het kabinet. Bovendien leiden ze tot perverse effecten: leraren in een krimpregio zitten thuis met een uitkering terwijl een regio verderop leerkrachten gezocht worden. Daar komt bij dat het kabinet extra investeert in het basisonderwijs en daarom ook verwacht dat de sector zelf kritisch naar de besteding van het geld kijkt.



Dat lijkt nu ook te gaan gebeuren. Het ministerie, de PO-raad van schoolbesturen en de vakbonden zijn met elkaar in gesprek over aanpassing van de extra uitkeringen. 'Er is geen conflict', zegt een woordvoerder van de PO-raad, verwijzend naar een kop op de voorpagina van Trouw. 'We kijken samen hoe we de regelingen kunnen moderniseren.'