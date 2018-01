Bart C. heeft masochistische stoornis, stellen forensische psychiaters vast: 'Leg tbs op met voorwaarden'

Masochistische stoornis

In zijn cel deed C. een zelfmoordpoging. Na een periode van zwijgen liet hij in november weten dat hij zijn verhaal wilde vertellen tegen de politie 'om onrust weg te nemen bij de ouders en enkele nuances aan te brengen'. Als pedagogisch medewerker van de opvang zou hij met zeven meisjes in de leeftijd van vier tot tien jaar ontucht hebben gepleegd en aan een achtste slachtoffer zijn geslachtsdeel hebben getoond.



Volgens de deskundigen van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) kon bij hem een pedofiele stoornis 'niet worden aangetoond en niet worden uitgesloten'. Hij zou de ernst van zijn handelen onvoldoende inzien. De deskundigen constateren dat hij een masochistische stoornis heeft, waarvoor hij moet worden behandeld om herhaling te voorkomen.



Advocaat Hesen vindt het tbs-advies 'te kort door de bocht' en vroeg de rechter om een tegenonderzoek door een forensisch seksuoloog. 'Hij wordt straks onterecht de tbs ingerommeld terwijl hij meewerkt aan therapie. De nuance lijkt zoek.'



De rechter vindt zo'n tegenonderzoek niet nodig. Het voorliggende onderzoek van het NIFP is volgens de rechtbank 'voldoende onderbouwd', en de deskundigen 'zijn geëquipeerd om deze conclusies te trekken'. 'Of dit advies gevolgd wordt, is een juridische vraag die in het vonnis wordt beantwoord', aldus de rechter.