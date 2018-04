Banken leggen rode loper uit voor groene hypotheekklant, huisbezitter is steeds goedkoper uit

Toenemende concurrentie

Willen we in Nederland de klimaatdoelen halen, dan moeten miljoenen bestaande woningen worden aangepast Matthijs Bierman, directeur Triodos

Als gevolg van de toenemende concurrentie zijn energiezuinige huizenbezitters steeds goedkoper uit. Zij profiteren niet alleen van de uitzonderlijk lage hypotheekrente, maar ook van het feit dat veel banken naarstig op zoek zijn naar groene investeringen.



Het kleine, alternatieve Triodos bood klanten met een gunstig energielabel al langer korting op de hypotheekrente. Wie in een oud, slecht geïsoleerd huis woont, betaalt bij Triodos daarentegen juist relatief veel rente. Het is vooral die groep die Triodos nu in beweging hoopt te krijgen. De goedkope lening kan worden aangewend om de woning te isoleren of zonnepanelen aan te schaffen. Mensen die hun huis energiezuiniger maken, mogen van de Nederlandse overheid meer geld lenen dan de standaard hypotheeknormen toestaan. Normaal geldt een leenmaximum van 100 procent van de woningwaarde. In het geval van een duurzame verbouwing wordt dat 106 procent.



'Nederland moet van het gas af', verklaart directeur Matthijs Bierman van Triodos Nederland. 'Willen we in Nederland de klimaatdoelen halen, dan moeten miljoenen bestaande woningen worden aangepast.' Hij wijst erop dat huiseigenaren daarbij ook financieel baat hebben. Zodra hun energielabel een stap verbetert, verlaagt Triodos de rente automatisch. 'Bovendien gaat ook de energierekening naar beneden en kan het huis in waarde stijgen. Tel uit je winst.'