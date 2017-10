Banenverlies in vrachtluchtvaart door uitstel luchthavenbesluit

'Heel teleurstellend'

De komst van Kalitta, AirBridgeCargo en Emirates had volgens directeur Roeven direct honderd banen opgeleverd

Zo verplaatst Kalitta twee vrachtvluchten naar Luik of Brussel. AirBridgeCargo overwoog zelfs alle twaalf vluchten waarvoor Schiphol geen plek meer had naar Maastricht te verplaatsen. 'Nu gaan we met al onze vluchten naar Luik.' En de vrachtdivisie van Emirates, dat volgens directeur Jos Roeven van Maastricht Aachen Airport ook interesse toonde in zijn vliegveld, vertrekt naar Brussel, Kopenhagen en Frankfurt.



'Dit is een tegenslag', erkent Roeven. 'Wij zijn nog met maatschappijen in gesprek, maar die dialoog stopt als het luchthavenbesluit niet snel valt. Ze tekenen niet als ze niet meteen kunnen vliegen.' De komst van Kalitta, AirBridgeCargo en het Arabische Emirates had volgens Roeven direct honderd banen opgeleverd.



De Limburgse gedeputeerde Twan Beurskens (VVD) wil dat het ministerie het gebruik van de lange baan voorlopig gedoogt. 'Wij hebben veel geïnvesteerd in dit vliegveld. Dit is heel teleurstellend.'