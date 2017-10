Bahram Sadeghi onderzocht wat het betekent om 50 te worden - morgen is het zo ver

Je deed mee aan een potje wandelvoetbal en bezocht de 50PlusBeurs: activiteiten die exclusief voor ouderen lijken te zijn. Hoe is het om bij deze specifieke groep te horen?

Je moet me niet voor eeuwig in dat hokje plaatsen: misschien wil ik ook wel gewoon gympen kopen

'De 50PlusBeurs heb ik bezocht in de kader van dit onderzoek, daar zou ik zelf niet zo snel heen gaan. Het beeld is dat het duf en saai is, maar wat ze verkopen sluit aan op mijn behoeften. Suikervrije chocolade bijvoorbeeld, dat is gewoon mijn toekomst. Ik heb er geen moeite mee in deze leeftijdscategorie te zitten. Ik ben bijna 50 en ik ga niet om de hete brei heen draaien. Tegelijkertijd moet je me niet voor eeuwig in dat hokje plaatsen: misschien wil ik ook wel gewoon gympen kopen.'