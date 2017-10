Baas Uber in Nederland neemt ontslag, Uber-baas Londen neemt taken over

Machtsstrijd

Uber-topman Dara Khosrowshahi is inmiddels in Londen aangekomen, waar hij vandaag overleg voert met Transport for London en de Britse minister voor Verkeer in een poging te voorkomen dat Uber hier moet stoppen. Hangende het hoger beroep mag Uber doorgaan met zijn activiteiten in Londen. Zo'n 3,5 miljoen mensen gebruiken de app. Inmiddels werken in Londen veertigduizend chauffeurs voor Uber.



Een ander probleem voor Khosrowshahi is dat binnen de top van Uber in de VS zelf een machtsstrijd is uitgebroken. Uber-oprichter Travis Kalanick, die vanwege de door hem gecreëerde machocultuur eerder moest opstappen als topman, benoemde eind vorige week plotsklaps twee nieuwe bestuurders in de board van het bedrijf. Als grootaandeelhouder heeft hij daar het recht toe. Khosrowshahi noemde deze stap zeer ongebruikelijk: 'Deze benoemingen zijn voor ons en de rest van de board een complete verrassing.'