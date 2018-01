Automobilist die 7 mensen aanreed op Amsterdam CS wordt niet vervolgd, volgens OM was er geen opzet in het spel

De aanrijding zorgde op zaterdagavond 10 juni vorig jaar voor grote schrik in Amsterdam. De 45-jarige Amsterdammer reed in zijn zwarte Peugeot met gierende motor over het plein en verwondde daarbij zeven mensen, vooral toeristen. Een actie die erg leek op de door IS geclaimde aanslagen in Barcelona, Stockholm, Nice, Londen en Berlijn. Het had er alle schijn van dat het terrorisme waarvoor de hoofdstad al lang vreesde, een feit was.



Toch kwam de politie al kort na het voorval tot de conclusie dat het ging om een 'onwelwording' van een automobilist met diabetes. Hij zou door zijn lage bloedsuikerspiegel zijn bewustzijn hebben verloren. De politie sprak vanaf dat moment van een aanrijding.