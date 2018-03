Astrid Holleeder als belangrijkste getuige aan het woord: 'Hij weet dat het voor hem gewoon klaar is'

Als je een hele lieve hond hebt die kinderen bijt, zul je die kinderen moeten beschermen. Astrid Holleeder

De rechter: 'Waarom besloot u gesprekken met uw broer op te nemen?



Astrid: 'Anders is het zijn woord tegen het mijne. Dat is nogal wat hè? Opgenomen worden door je eigen zusje. Je eigen familie - de ultieme vorm van verraad. Ik had liever dat iemand anders dat had gedaan. Ik kan er niet mee leven, het is heel moeilijk. Als ik een gebakje eet, denk ik: dit kan hij nooit meer. Ik heb mijn hele leven niet anders gedaan dan van mensen houden die ik niet leuk vind. Ik had geen leuke vader. Ik begrijp hem heel goed. Ik heb geen wraakgevoelens, geen rancune. Hij is ziek, hij kon niet anders, hij is zo. Het enige wat helpt, zijn vier muren. Als je een hele lieve hond hebt die kinderen bijt, zul je die kinderen moeten beschermen.'



Opnieuw ontstaat discussie over de vraag of de zussen Holleeder getuigen uit morele overtuiging, zoals zij zeggen, of uit financieel gewin, zoals Willems verdediging insinueert. Willems advocaat Sander Janssen stelt dat de zussen liegen over het Heinekenlosgeld dat Sonja Holleeder erfde na de liquidatie van haar partner Cor van Hout, die in 1983 Willems handlanger was tijdens de Heineken-ontvoering.



De rechter: 'Uw broer zegt dat u de erfenis van Cor van Hout wilde veiligstellen.'



Astrid: 'Onzin. Dat geld is niet van Sonja, niet van Cor, niet van Wim, niet van Robbie, het is van meneer Heineken. Daar hoort het thuis. De enige reden dat wij er eerder over logen, is dat Wim zijn panden op de Wallen wilde veiligstellen. Er waren uitvoerige besprekingen met de beheerder, Marcel Katee, dat onze verklaring niet ten koste van de vergunningen mocht gaan. Daarom moest het buiten het strafrecht blijven.'