As Soennah-moskee krijgt dubieus geld uit Koeweit, waarschuwt de AIVD

Onwenselijke invloed

Ontwrichtende boodschappen over bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis die in onze samenleving worden verspreid, ondermijnen onze democratische rechtsstaat Burgemeester Pauline Krikke

'Ernstig en zeer zorgwekkend' noemt burgemeester Pauline Krikke van Den Haag de berichtgeving over As Soennah. 'Ontwrichtende boodschappen over bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis die in onze samenleving worden verspreid, ondermijnen onze manier van leven, onze democratische rechtsstaat', zegt ze. 'Daar moeten we tegen optreden.'



Na de waarschuwing van de AIVD heeft de gemeente Den Haag voorkomen dat de As Soennah moskee een islamitische school zou stichten in een recent aangekocht pand aan de rand van de Schilderswijk. De gemeente weigerde het bestemmingsplan te wijzigen, waardoor er geen onderwijs gegeven mag worden in het pand, dat de As Soennah-moskee volgens de AIVD aanschafte met steun van de RIHS.



Burgemeester Krikke, die niet wil zeggen 'welke informatie de gemeente wel of niet van de geheime diensten ontvangt', maakt zich zorgen over het feit dat gemeenten 'geen enkele wettelijke mogelijkheid hebben om (religieuze) instellingen tot openheid te dwingen over buitenlandse financiering'. Ze wil graag met het kabinet in gesprek om te kijken hoe 'onwenselijke invloed' kan worden beperkt.