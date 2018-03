Arrestatieteam pakt jihadist op in Maastricht wegens betrokkenheid bij 'ernstig geweldsmisdrijf'

Ontoerekeningsvatbaar

In 2013 werd Mohammed G. al eens veroordeeld omdat hij probeerde uit te reizen naar IS-gebied. Hij werd door de rechtbank schuldig bevonden, maar hoefde niet de gevangenis in omdat hij ontoerekeningsvatbaar zou zijn. Dat G. van plan was te moorden, werd volgens de rechtbank onder meer duidelijk uit jihadistisch materiaal dat bij hem werd gevonden en vooral uit een chat met een moslima. Hij zei tegen haar dat hij ging vechten tegen 'mensen die onthoofd dienden te worden'.



G. kon volgens de rechter zijn daden niet worden aangerekend, omdat hij last had van psychoses en 'bevelshallucinaties'. Hij kreeg de jihadopdracht van een krijger in zijn hoofd. Die dreigde met marteling als hij niet zou gaan. De rechter oordeelde in die zaak dat voorbereidingen voor een jihadreis vallen onder de voorbereiding op het medeplegen van moord.