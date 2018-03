Arnhemse kroegbaas aangehouden op verdenking van witwassen, vier panden per direct gesloten

Volgens dagblad de Gelderlander was de man betrokken bij cocaïnehandel. Hij zou in 2011 voor de kust van Spanje en Portugal zijn betrapt met 750 kilo cocaïne aan boord. Daarvoor kreeg hij in Spanje een gevangenisstraf opgelegd van zeven jaar en zes maanden. Die straf heeft hij niet helemaal uitgezeten. Sinds kort woont de man weer in Arnhem.



De gemeente meldde haar verdenkingen bij de politie. Die schakelde de Fiod in en het landelijk bureau Bibob dat gespecialiseerd is in witwaspraktijken van criminelen. Bij een huiszoeking werd 10 duizend euro in contanten gevonden. Ook werd beslag gelegd op een zeiljacht. Tijdens het onderzoek stuitte de politie op bezittingen en investeringen van enkele honderdduizenden euro's waarvoor geen legale herkomst te vinden is.