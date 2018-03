Arnhem krijgt strengste milieuzone voor personenauto's: oude dieselauto's vanaf 2019 niet meer welkom in binnenstad

Vervuilde lucht

'Arnhem heeft op een aantal plekken, met name in de binnenstad, een sterk vervuilde lucht. Het onderzoek laat zien dat deze maatregel het meest effectief is voor een schonere lucht op korte termijn', zegt Cathelijne Bouwkamp, fractievoorzitter van GroenLinks en initiatiefnemer van de motie.



Bouwkamp roept andere gemeenten op ook milieuzones in te voeren. 'Veel Arnhemmers spreken mij aan omdat ze last hebben van de vervuilde lucht. Met name mensen die last hebben van hun longen. Die slechte luchtkwaliteit geldt voor veel binnensteden.'