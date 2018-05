Armeense kinderen Howick en Lili mogen voorlopig in Nederland blijven

Het is het zoveelste hoofdstuk in het verhaal van de twee kinderen die zo'n tien jaar geleden met hun moeder naar Nederland kwamen. Hun moeder Armina is vorig jaar zonder haar kinderen uitgezet naar Armenië, een unicum. Howick en Lili, die op school zaten in Amersfoort, waren onderdoken en verbleven later bij een gastgezin in Amersfoort waar ze vertrouwd waren.



De vraag was toen of de kinderen in Nederland konden blijven of herenigd moesten worden met hun moeder. Voogdij-instelling Nidos spande vorige maand een kort geding aan om een paar maanden extra de tijd te krijgen om in Armenië de opvang voor de kinderen beter te regelen, met onder anderen onderwijs en medische zorg. Maar de rechter in Utrecht oordeelde dat de kinderen deze maandag in principe konden worden uitgezet.