ANWB: voorlichting e-bikes schiet tekort - fietsers weten niet hoe ze accu moeten onderhouden

Dat blijkt uit een onderzoek van verkeersorganisatie ANWB onder twintig landelijk actieve e-bikefabrikanten. De fietseigenaren weten vaak niet hoe ze de accu moeten onderhouden of hoeveel een nieuw exemplaar kost. Bij slechts twee van de geteste producenten werd de kwaliteit van de voorlichting als 'voldoende' beoordeeld.



In Nederland rijden 1,2 miljoen ANWB-leden op een elektrische fiets. Ongeveer de helft van deze leden klaagde bij de bond over de problemen die ze met de fietsaccu hadden. Eigenaren van e-bikes vinden bijvoorbeeld dat ze niet goed ingelicht zijn over hoe ze de batterij in goede staat houden, of over het bereik van een opgeladen accu. Ook missen ze kennis over de levensduur van de batterij.



Zelfs oplettende consumenten zijn volgens de ANWB regelmatig onvoldoende ingelicht, omdat de benodigde informatie over de fietsaccu's vaak niet beschikbaar is. Dat zorgt, zeker wanneer de accu stukgaat, voor de nodige verrassingen bij de fietsers. De prijs van een vervangende accu is met gemiddeld 551 euro best hoog. Bij één van de onderzochte fabrikanten kostte een nieuwe fietsbatterij zelfs 949 euro. 'Dat is bijna de helft van de prijs van de e-bike zelf', zegt een ANWB-woordvoerder. 'Wij kunnen ons voorstellen dat mensen best wel schrikken van die prijs, want ze zijn daar niet mee bezig als ze een fiets aanschaffen.'



Voor het onderzoek testte de ANWB de informatievoorziening van twintig e-bikeproducenten over prijs, levensduur en onderhoudstips. Daarvoor raadpleegde de bond eerst handleidingen en websites, en zocht daarna telefonisch contact met de fabrikant. Ruim de helft van de fabrikanten werd als 'matig' of 'redelijk' beoordeeld, van twee van de twintig merken was de informatievoorziening adequaat.



Volgens de ANWB heeft een aantal onderzochte fabrikanten in woord en daad gereageerd op de testuitslagen. Ze plaatsten meteen informatie over bijvoorbeeld hun accuprijzen op de website, of gaven te kennen op korte termijn hun informatievoorziening te verbeteren. 'Fietsfabrikanten moeten echt hun rol pakken in de voorlichting van hun eigen klanten', aldus de ANWB-woordvoerder.



Daarnaast zijn op 1 mei nieuwe regels ingegaan voor de voorwaarden rond de aanschaf van e-bikes. De ondernemer is nu verplicht om ten tijde van de koop een redelijke indicatie te geven van de vervangingskosten, levensduur en actieradius van de accu.