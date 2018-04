Amsterdamse politiechef ontslagen wegens privé-uitgaven met politiegeld

De politie deed in mei 2016 aangifte van verduistering door Smit, die jarenlang politiebaas was van het district Oost van het voormalige korps Amsterdam-Amstelland. Uit onderzoek was gebleken dat hij jarenlang op kosten van de politie familieleden mee uit eten nam. Tussen 2009 en 2015 schafte hij op kosten van de politie honderden kaarten voor voetbalwedstrijden in de Arena, concerten in de Ziggo Dome en andere evenementen aan.



'Of hij nam deze kaarten gratis aan van de organisatoren', aldus de politie in een verklaring. Volgens de politie was het Smit zelf die in veel gevallen om die gratis kaarten verzocht. De tickets werden ofwel door de commissaris zelf gebruikt of weggegeven aan familie, kennissen en collega's.