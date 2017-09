Amsterdams jaarverslag doet stof opwaaien: van fraude verdachte ambtenaar op cover

'Die cover was een ongelukkig toeval', zegt een woordvoerder van de gemeente. Het jaarverslag stond al in mei online en het zou geschiedsvervalsing zijn om dat nu achteraf recht te poetsen. Dat het deze week ook nog eens in gedrukte vorm bij alle raadsleden in het postvakje komt omdat het binnenkort officieel in de gemeenteraad wordt behandeld. 'Dat is de gebruikelijke gang van zaken.' 'Een erg stom bedrijfsongeluk', zegt ook Diederik Boomsma, voorzitter en enig lid van de CDA-fractie in de hoofdstad. Intussen ziet hij het jaarverslag wel als een relevant document voor het debat van vandaag. 'Saadia en haar collega zeggen er bijvoorbeeld in dat religie voor hen geen aanwijzing is dat een jongen radicaliseert, de radicale islam zou slechts een 'window of opportunity' zijn uit sociaal isolement.' Boomsma is bang dat daardoor de afgelopen belangrijke signalen van radicalisering zijn gemist. 'Een jongen die ineens een baard laat groeien en zij vader begint aan te spreken dat hij niet recht genoeg in de leer is, bijvoorbeeld.'



Het CDA is lang niet de enige partij die de kwestie 'zeer zorgelijk' noemt. D66 heeft bijvoorbeeld 'een hoop vraagtekens' en wil vandaag van de burgemeester meer zekerheid over zijn mededeling dat er 'geen indicaties zijn' dat de besloten cultuur bij de antiradicaliseringsclub negatieve gevolgen heeft voor 'het inhoudelijke werk'.