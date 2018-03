Amsterdams brandweerpersoneel maakte jarenlang onterecht gebruik van veel te royale regelingen

Eerdere meldingen

De brandweerleiding heeft de royale regelingen, die tien jaar lang zijn uitgekeerd, inmiddels gestopt. De al uitgekeerde bedragen van in totaal 3,9 miljoen euro zijn niet meer terug te vorderen, blijkt na navraag bij verschillende advocatenkantoren die zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht.



Een klokkenluider bij de brandweer blijkt de royale regelingen meerdere keren te hebben aangekaart bij de vorige leiding. Die deed niets met de meldingen. De huidige Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap stelde wel een onderzoek in. Burgemeester Eenhoorn: 'Gesteund door het bestuur, ga ik met de huidige commandant Schaap precies bekijken wat er fout is gegaan. Zodat we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Het zou me alleen niet verbazen als dit soort misstanden ook bij andere korpsen spelen.'