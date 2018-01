Amsterdammers mogen woning straks nog maar dertig dagen per jaar verhuren - maar handhaving blijft lastig

Het nieuwe maximum gaat in op 1 januari 2019. De gemeente hoopt dat verhuurplatforms tegen die tijd weer mee willen werken. Airbnb, dat met 19 duizend Amsterdamse verhuuradressen in 2017 veruit de grootste aanbieder was, houdt zich echter op de vlakte: 'Daar willen we nu nog niet op ingaan,' zegt woordvoerder Bernard D'heygere.



Airbnb stelt huiseigenaren, of huurders die toestemming hebben van hun huisbaas, in staat om een kamer of een hele woning aan toeristen te verhuren. Voorstanders zeggen dat mensen zelf moeten weten aan wie ze wel of niet hun woning verhuren, en dat Airbnb bijdraagt aan de 'deeleconomie' waarbij we met zijn allen elkaars leven gemakkelijker maken door dingen te delen.