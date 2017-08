Amsterdam ontslaat radicaliseringsexpert Saadia A.-T., bevestigt 'gesloten cultuur' op afdeling

Hoe de rechterhand van Van der Laan van de strijd tegen radicalisering een vriendendienst maakte Saadia A.-T. klom op tot de rechterhand van burgemeester Van der Laan op het gebied van radicalisering. Nu wordt zij beschuldigd van fraude en belangenverstrengeling. Wie is zij? En wat is er in Amsterdam mis bij de strijd tegen radicalisering?

Anderhalve maand geleden maakte de burgemeester bekend dat een medewerker op non-actief was gezet op verdenking van fraude. Al snel werd duidelijk dat het ging om Saadia, een 33-jarige radicaliseringsdeskundige die de status zou hebben van 'rechterhand' van Van der Laan op het gebied van radicalisering. Maar tot op heden bleef onduidelijk hoe de vermeende corruptie door Saadia precies in elkaar zou zitten.



Het nieuws was afgelopen maanden ook aanleiding voor artikelen over het functioneren van de antiradicaliseringsaanpak in de hoofdstad. Verschillende anonieme bronnen stelden, onder meer in de Volkskrant, dat het daarmee niet goed gesteld was. Saadia zou een 'koninkrijkje' hebben waarbinnen alleen haar vrienden baantjes van de gemeente kregen. Daardoor zou het stadhuis de voelsprieten in de wijken steeds meer zijn kwijtgeraakt.