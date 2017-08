Amsterdam neemt mogelijk extra maatregelen rondom toeristische attracties vanwege terreurdreiging

In een brief aan de gemeenteraad schrijft burgemeester Eberhard van der Laan donderdag dat de driehoek van burgemeester, officier van justitie en hoofdcommissaris vandaag met enkele grote toeristische attracties heeft gesproken over de huidige terrorismedreiging en eventuele maatregelen daartegen. De recente aanslagen met voertuigen, zoals in Barcelona, maken volgens Van der Laan duidelijk dat alle drukke plekken in grote steden een voorstelbaar doelwit zijn, vooral als het plaatsen zijn van een internationaal symbolische waarde. Hij benadrukt echter dat er geen concrete informatie is over een aanslag en dat deze stap past in het huidige, substantiële dreigingsbeeld.



Welke maatregelen precies worden genomen, wordt nog onderzocht. Genoemd worden bijvoorbeeld het verkorten van wachtrijen bij attracties of de bescherming ervan, zodat ze minder makkelijk een doelwit kunnen zijn van een terreuraanslag met een voertuig. Ook is er aandacht voor de verkeersdoorstroming op bepaalde plekken. Locaties als de Heineken Experience en het Museumplein zijn in het gesprek aan de orde gekomen. Samen met de politie en hulpdiensten gaan grote toeristische attracties daarnaast oefenen hoe om te gaan met (dreigend) terreur.



De burgemeester, politie en Openbaar Ministerie zegden vorige week al toe te kijken naar mogelijke extra maatregelen in de stad. De hoofdstad trof al eerder diverse zichtbare en onzichtbare maatregelen.