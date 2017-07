Amsterdam krijgt tweede islamitische middelbare school van Nederland, tot ergernis van regering en gemeente

Eerder wel in aanmerking voor subsidie

Ik heb nog altijd weinig vertrouwen in dit bestuur Staatssecretaris Dekker

In 2011 besloot Dekker nog dat de SIO wel in aanmerking kwam voor subsidie. Het Facebookbericht over IS mag dit niet in de weg staan van de Raad van State, omdat 'SIO in eigen bestuursvergaderingen, jegens de politie en tegenover een verslaggever van de pers ervan heeft getuigd de gewraakte opvattingen van niet te delen'. In september 2014 is de schrijver van het IS-bericht bovendien uitgeschreven als bestuurslid.



Ook het standpunt van de staatssecretaris dat SIO niet heeft meegewerkt aan een onderzoek van de Inspectie, veegt de Raad van State van tafel. De inspectie heeft Dekker ten onrechte laten weten dat de school niet wilde meewerken, terwijl die had aangegeven 'tot haar dienst' te staan. Over de kwaliteit van de school doet de Raad van State geen uitspraak. De school was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.



De staatssecretaris heeft de inspectie nu gevraagd om vanaf dag één in de gaten te houden of deze school voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het onderwijs. 'Is dit niet het geval, dan zal de inspectie handhaven.' Ook gaat hij verkennen hoe hij in de toekomst ervoor kan zorgen dat er, voordat een nieuwe school begint, voldoende vertrouwen in de kwaliteit is.