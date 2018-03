Amsterdam CS krijgt minder sporen, Zuid krijgt er juist twee bij

We moeten zorgen dat als nieuwe woningen worden opgeleverd, er ook hoogwaardig openbaar vervoer is Verkeerswethouder Pieter Litjens

Na een rondgang onder betrokkenen blijkt dat bij de opstelling van NS nog iets anders meespeelt: de vrees dat een andere vervoerder in de toekomst mogelijk in aanmerking komt om op het westelijke spoortracé van Amsterdam een sprinterdienst te gaan onderhouden met Schiphol. Naar de haalbaarheid van die zogenaamde Airportsprinter wordt nog onderzoek gedaan.



Naast de bestaande stations aan de westkant (onder meer Lelylaan en Sloterdijk) wil Amsterdam graag meer stations krijgen, al was het maar omdat de stad daar de groei voorziet. Zo wordt de wijk Haven-Stad (70 duizend woningen) ontwikkeld in het westelijk havengebied en moet ook in de omgeving van Sloterdijk en Riekerpolder fors worden bijgebouwd. Verkeerswethouder Pieter Litjens (VVD): 'We moeten zorgen dat als nieuwe woningen worden opgeleverd, er ook hoogwaardig openbaar vervoer is. Dat is in het verleden wel eens mis gegaan.'



