AMC maakt extreem duur medicijn na en bindt als eerste de strijd aan met een farmaceut

Het besluit van het ziekenhuis tekent de daadkracht die is ontstaan rond de problematiek van dure geneesmiddelen

'Dat is gewoon misbruik van de regels', zegt Carla Hollak, hoogleraar stofwisselingsziekten in het AMC. 'Het gaat om een stofje waaraan niets is veranderd, maar dat wel in één klap vele tienduizenden euro's duurder is geworden.' Het medicijn tegen de ziekte zat nooit in de basisverzekering, omdat het er niet voor was geregistreerd, maar werd door de zorgverzekeraars uit coulance vergoed. Na de prijsverhoging besloten de zorgverzekeraars om de vergoeding te schrappen. 'Dat kon echt niet, patiënten zijn volstrekt afhankelijk van dit middel', zegt Hollak. Samen met AMC-apotheker Marleen Kemper zocht ze naar een alternatief. Ze kregen toestemming van de raad van bestuur van het ziekenhuis om het middel zelf te gaan maken. Dat traject duurde een paar maanden, vertelt Hollak: de grondstoffen werden uiteindelijk in China gevonden, daarna volgden strenge keuringen op kwaliteit.



De zogeheten magistrale bereiding is toegestaan: als er geen alternatief is, mogen apothekers geneesmiddelen bereiden voor een individuele patiënt. Nu vergoeding voor het bestaande medicijn is weggevallen, lijkt de weg daarvoor vrij. Het AMC legt geen voorraad aan, benadrukt Hollak, maar produceert capsules na een bestelling van een patiënt. Ze verwacht desondanks dat de farmaceut het niet over zijn kant zal laten gaan. 'De zakelijke belangen zijn uiteraard groot. En er bestaat een kans dat we omringende landen op een idee brengen.' Fabrikant Leadiant reageerde donderdag niet op een verzoek om commentaar.



Zorgverzekeraars CZ en VGZ reageren enthousiast op de plannen van het AMC. Minister Bruins laat via zijn woordvoerder weten dat hij het een 'bijzonder initiatief' vindt, dat kan helpen om de medicijnprijzen te beteugelen. 'Het misbruiken van een registratie van een al bekende stof, met als enige doel om de prijs op te drijven en vette winsten te maken, keur ik ten zeerste af. Dat kan echt niet.'