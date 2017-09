Allochtone agent kwetsbaar voor corruptie

Mark M.

Een 'schakelklas' voor bijles kreeg binnen de politie al snel de naam 'allochtonenklas'

In de meeste gevallen betreft het agenten uit 'basisteams' in de wijken, die onder gebrekkige leiding staan. Ze zijn relatief jong of ten hoogste van middelbare leeftijd. Voorts lagen rondom de eeuwwisseling de eisen te laag bij het streven personen met een migratieachtergrond binnen te halen. Zij hadden niet altijd voldoende kwaliteiten. Dat werd gecompenseerd met bijles in een 'schakelklas', maar die kreeg binnen de politie al snel de naam 'allochtonenklas'. Volgens het WODC heeft dat de integratie in het korps niet bevorderd en hen 'in een kwetsbare situatie gebracht'.



Aanleiding voor het onderzoek naar integriteitskwesties is de zaak rond Mark M., de 'politiemol' die vertrouwelijke informatie doorspeelde aan criminelen. Na een Kamerdebat over deze en andere corruptiezaken verzocht de minister van Veiligheid en Justitie, toen nog Ard van der Steur (VVD), om wetenschappelijk onderzoek.



De studie brengt over de periode 2012-2016 in totaal 256 'signalen' van ernstige integriteitsschendingen aan het licht, waarvan ruim 200 bij de politie. Bij nader onderzoek konden 80 ervan worden gekoppeld aan georganiseerde criminaliteit.