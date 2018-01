Albert Heringa veroordeeld tot half jaar voorwaardelijke celstraf voor hulp bij zelfdoding 99-jarige moeder

Het hof constateert dat al geruime tijd een maatschappelijke discussie gaande is over de vraag of mensen die hun leven voltooid vinden stervenshulp zouden moeten krijgen. D66 wil daarover een wetsvoorstel indienen. Maar de rechters zeggen in hun arrest nadrukkelijk dat ze zich niet willen mengen in dit publieke debat. 'De meningen hierover lopen sterk uiteen en van een concreet wetsvoorstel is nog geen enkele sprake', aldus de voorzitter van het hof. Hij vindt dat een rechterlijke instantie niet vooruit kan lopen op eventuele nieuwe wetgeving en ook geen oordeel mag geven 'over de vraag of het bieden van stervenshulp aan personen met een voltooid leven toegestaan zou moeten worden'.



Met het harde arrest is Heringa niet alleen terug bij af. Hij is zelfs slechter af dan in oktober 2013, toen de rechtbank in Zutphen hem wel veroordeelde voor hulp bij zelfdoding, maar geen straf oplegde. In mei 2015 vond het gerechtshof in Arnhem daarentegen dat hij uit overmacht had gehandeld - 'zorgvuldig en transparant' - en ontsloeg hem van alle rechtsvervolging. De Hoge Raad vond dat arrest echter onvoldoende gemotiveerd, en verwees de zaak terug naar het hof in Den Bosch.