Akwasi Frimpong: 'Ik had nooit gedacht te trouwen met een witte vrouw'

Intussen had u een vrouw ontmoet, Erica.

CV Akwasi Frimpong 1986: Geboren in Kumasi

1994: Verhuisd naar Amsterdam

2003: Nederlands jeugdkampioen sprint, 4 x 200 meter

2011: Voorselectie Nederlandse sprintploeg voor de Olympische Zomerspelen van 2012 in Rio de Janeiro (niet afgevaardigd)

2012: Geselecteerd voor nationale bobsleeploeg

2014: Reserve in het Nederlands bobsleeteam bij de Olympische Spelen in Sotsji

2018: Skeletonrijder voor Ghana tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang

'Ik had nooit gedacht dat ik met een witte vrouw zou gaan, ik viel altijd op donkere vrouwen. Tussen hen was ik opgegroeid, daar was ik vertrouwd mee. Toen ik weg ging uit Nederland, liet ik een verloofde achter. Dat was moeilijk. We hebben geprobeerd onze relatie te redden, maar de afstand was te groot en onze levens te verschillend. Omdat Erica verspringster was, snapte ze hoe belangrijk de sport voor mij was.



Ze komt uit een familie van mormonen, die geloven oorspronkelijk dat zwarten een vloek brengen. Dat ik én donker was én niet mormoons, was veel tegelijk. Toch hebben haar ouders mij vanaf het begin geaccepteerd. In hun cultuur is familie belangrijk. Kerst, Nieuwjaar, Halloween, alles vierden we samen. Dat vond ik fijn. Ik wilde graag met haar trouwen, maar had na Sotsji nog maar 700 euro. Toen ben ik stofzuigers gaan verkopen. Aan deuren kloppen en apparaten aanprijzen, daar bleek ik heel goed in te zijn. Ik kreeg de Golddigger of the Year Award en had binnen 5 maanden mijn eigen zaak. Een jaar geleden hebben Erica en ik een dochter gekregen.'