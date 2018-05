Agenten bezorgd over privacy: uniform nog steeds thuis bezorgd

Ook kwamen politie-uniformen in handen van criminelen. In Amsterdam werd een kledingpakket bij een agent thuis afgeleverd door een crimineel uit de top-600. De bezorger herkende de politieagent. In 2016 overvielen drie mannen in politie-uniform een woonboerderij in Brabant en in 2017 werd een pakket politiekleding bij de redactie van De Stentor in Apeldoorn bezorgd.



Door dit soort incidenten besloot de politietop dat kleding alleen nog door Mikropakket mag worden geleverd, en niet langer door PostNL. Ook werd het mogelijk om kleding op een politiebureau te laten bezorgen.



De veiligheid is hierdoor inderdaad toegenomen, blijkt uit een interne inventarisatie van de politie. In de tien politieregio's werden van 22 duizend pakketten 27 zonder handtekening afgeleverd. Een kleine 10 procent werd naar een bureau gestuurd. In een enkel geval blijft een pakket nog weleens bij een voordeur liggen. Daarnaast werden in februari in Utrecht bij een overval op een pakketbezorger 14 politie-uniformen gestolen.