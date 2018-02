Afghanistan-veteraan Marco Kroon in AD over dodelijk geweldsincident: 'Het was hij of ik'

Drie weken geleden werd bekend dat Kroon betrokken was bij een dodelijk 'geweldsincident' tijdens een geheime operatie in 2007. Hij meldde dit incident pas in 2017. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak in onderzoek. Of Kroon voor de rechter moet verschijnen, is nog onduidelijk.



Kroon werd in mei 2009 door koningin Beatrix tot Ridder van de Militaire Willemsorde geslagen. Hij kreeg de onderscheiding voor heldhaftig optreden en leidinggeven als commandant van een peloton commando's in Zuid-Afghanistan in 2006. De uitreiking was destijds groot nieuws, want het was voor het eerst sinds 1955 dat een militair de onderscheiding kreeg.