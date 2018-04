Afgerukte vingers en kogel raakt testikel: Defensie beboet voor ongevallen op de werkvloer

Een tweede incident vond plaats in 2014. Een militair maakte zijn pistool schoon, maar vergat te checken of er nog een kogel in de kamer van het wapen zat. Het pistool ging af, de kogel raakte een andere militair in zijn bovenbeen en testikel. Voor beide incidenten kreeg defensie een boete van 36.000 euro.



Veiligheidsincidenten binnen defensie liggen extra onder een vergrootglas sinds 2016. In maart van dat jaar kwam sergeant Sander Klap om tijdens een schietoefening op een niet-gekeurde schietbaan. En in juli 2016 stierven soldaten Henry Hoving en Kevin Roggeveld, toen in Mali een ondeugdelijke mortiergranaat ontplofte.