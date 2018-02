Advocaat Holleeder: 'Wij denken dat Sonja niet naar waarheid verklaart'

Janssen: 'Op 24 januari 2003 is uw partner Cor geliquideerd. Twee weken daarna is een bijeenkomst tussen u, uw zus Astrid, de boekhouder en Bertus H. Op die bijeenkomst is de verkoop van de prostitutiepanden op de Alkmaarse Achterdam besproken.'

Sonja: 'Dat kan ik me niet herinneren.'

Janssen: 'Op 17 februari opent u een rekening in Zwitserland. Een week daarna vindt daarop een betaling plaats van 1,5 miljoen gulden waarvan de Fiod zegt: dat is voor de verkoop van de Achterdam. Weer een week later wordt er vanuit Marbella nog eens 575 duizend euro gestort waarvan de Fiod zegt: dat komt van Johan V.' (een drugsbaron, alias De Hakkelaar red.).

Sonja: 'Niet waar, dat ging over mijn huis in Spanje. Dat was van mij.'

Janssen: 'Het stond op uw náám.'

Sonja: 'Het wás ook van mij. Als een huis op uw naam staat, is het dan van u?'

Janssen: 'Gaan we nou doen alsof wat op papier staat, ineens de werkelijkheid is? U zei gisteren dat de Achterdam van u was, maar dat staat niet in Cors testament.'

Sonja: 'Een testament is toch een testament? Daar staat niks in dat van Cor is.'

Janssen: 'Precies.'

Sonja: 'Dat Wim de Achterdam wilde hebben, is de hele aanleiding voor de moord op Cor. Ik wilde niet laten gebeuren dat hij Cor liet doodschieten, en ook nog eens de Achterdam kreeg.'

