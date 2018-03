Advies aan overheid: bestrijd milieuonvriendelijke en ongezonde houtkachels - vooral astmatische mensen hebben er last van

Door stijgende energiebelastingen vormt de houtkachel een aantrekkelijk alternatief

Er is nog geen regelgeving voor het gebruik van houtkachels. Gemeenten kunnen hierdoor lastig handhaven. Mensen die overlast ervaren, zitten vaak met hun handen in het haar: ze kunnen nergens terecht met hun klachten en willen geen slechte verhouding met hun stokende buren. Het platform pleit voor het ontwikkelen van criteria die vaststellen wanneer sprake is van onaanvaardbare overlast. In het verlengde hiervan moet een meetmethode worden ontwikkeld.



Ongeveer 14 procent van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie, blijkt uit cijfers van het CBS. De verwachting is dat het aantal houtkachels de komende jaren snel toeneemt. Nu de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid, moeten miljoenen huishoudens op zoek naar een alternatieve bron voor het verwarmen van hun huis. Door de jaarlijks stijgende energiebelastingen vormt de houtkachel een aantrekkelijk alternatief.



Om te voldoen aan de klimaatdoelen, verstrekt de overheid sinds 2016 subsidies voor de aanschaf van 'duurzame' pelletkachels en biomassaketels, die op papier CO2-neutraal zijn. Deze kachels stoten weliswaar minder fijnstof uit dan open haarden en vuurkorven, maar aanzienlijk meer dan verwarming op gas of stroom.