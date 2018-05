Actiegroep ziet af van lawaaidemonstratie tijdens Dodenherdenking: 'Ons doel is bereikt'

Op de kaart

Dat de boodschap de afgelopen week veel aandacht kreeg is een understatement. Zijn idee om tijdens de 2 minuten stilte op de Dam lawaai te maken, ging duidelijk een grens voorbij. In alle verontwaardigde mediaberichten over het plan kreeg hij vervolgens de kant om zijn woede uit te spreken over het feit dat tijdens de herdenking militairen worden herdacht die tussen 1945 en 1949 in toenmalig Nederlands Indië sneuvelden. 'Dat zijn oorlogsmisdadigers', aldus Meijerink. 'Terwijl hun 150 duizend slachtoffers niet worden herdacht.'



Ook in en buiten de rechtszaal, waar media donderdag massaal aanwezig waren en soms zelfs live verslag van deden, vond Meijerink donderdagmiddag een enorm podium. Het feit dat hij zijn plan had aangepast en niet de twee minuten stilte wilde verstoren maar in de twee minuten daaraan voorafgaand een luchtalarm lieten afgaan, werd als groot nieuws gebracht. 'De beerput is open en het onderwerp staat op de kaart, zie maar wat je ermee doet', concludeert de actievoerder nu.