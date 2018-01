Actiegroep naar Brussel met klacht over Lelystad Airport: meer overlast dan berekend

Actualisatie

Vorig jaar toonde Red de Veluwe ook al aan dat in de MER fouten zijn gemaakt, waardoor de geluidshinder van de vliegtuigen te laag is ingeschat. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu schreef in december aan de Tweede Kamer dat de MER daarvoor gecorrigeerd zal worden. Bij deze actualisatie zullen ook de effecten van de lage vliegroutes worden mee gewogen.



Volgens de actiegroep is dat 'oplapwerk' en moet de hele procedure opnieuw. Dat zou de opening van Vliegveld Lelystad aanzienlijk kunnen vertragen. Die staat nu gepland in april 2019. Lelystad moet vooral vakantievluchten van Schiphol gaan overnemen. Het gaat om 10 duizend vliegbewegingen in 2023, oplopend tot 45 duizend in 2043.



Onlangs twijfelden regeringspartijen Christen Unie en D66 al openlijk of opening van Vliegveld Lelystad in 2019 wel realistisch is. Zij vinden dat er eerst duidelijkheid moet komen over de werkelijke geluids- en milieueffecten. Zonder de steun van CU en D66 heeft het besluit tot de aanleg van Lelystad Airport geen meerderheid in de Tweede Kamer.