Achter de horizon dondert het al tussen CDA en D66 - vooral nu Buma geen bruggenbouwer meer is

In de Stadhouderskamer hebben de onderhandelaars er dinsdag kort over gesproken, maar in Den Haag heeft de H.J. Schoo-lezing van Sybrand Buma niet tot openlijke reacties geleid. Zou ook averechts werken. Er ligt al genoeg op de formatietafel om bonje over te krijgen.



Achter de schermen werd wel veel over Buma's afrekening met het liberale gedachtengoed gesproken. Waar is toch de partij van Lubbers gebleven, die zo veel opener tegenover nieuwkomers stond, werd verzucht. Het CDA is echt naar rechts opgeschoven, kon je in D66-kringen opvangen. Wat bezielt de CDA-leider zich zo nadrukkelijk als anti-liberaal te presenteren, terwijl hij bouwt aan een regering met twee liberale partijen? Zelfs in CDA-kringen was er voorzichtige twijfel over de sombere toon en nadruk op de joods-christelijke traditie.



'Dit is geen bijdrage aan een kabinet waarin D66 zich zal thuis voelen', zegt Laurens-Jan Brinkhorst, een D66'er die als ex-bewindspersoon wel vrijuit kan spreken. 'Zijn nationalisme en euroscepsis maken het er niet gemakkelijker op. Het klimaat rond de heer Buma is het Friese nationalisme. Dan is Brussel heel ver weg.'