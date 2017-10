Duizenden meisjes in Nederland - veel meer dan gedacht - slachtoffer van mensenhandel

Wat is uw onderzoeksmethode geweest?

'Het is een schattingsmethode die vaker wordt toegepast om verborgen populaties te schatten, uitgevoerd door twee Nederlandse wetenschappers met ervaring op dit gebied. We wisten eigenlijk altijd wel dat slechts een fractie van het aantal slachtoffers zichtbaar was. Het baanbrekende van dit onderzoek is dat we ook kunnen aanwijzen om welke vormen van uitbuiting het gaat - seksueel of juist arbeidsuitbuiting. Ook is nu zichtbaar welke bevolkingsgroepen het kwetsbaarst zijn.



'Slechts elf procent van de Nederlandse minderjarige meisjes die seksueel wordt uitgebuit is zichtbaar, terwijl eenderde van de meerderjarige buitenlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting in beeld is.'